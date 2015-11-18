تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» لجلسة 8 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مقتل ميادة أشرف “، لجلسة 8 ديسمبر المقبل، على أن تكون جلسة مسائية لسماع شاهد الاثبات الاول، ويعلن خبير الاذاعة والتلفزيون بذات الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 36 محبوسًا ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.