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ضبط بقال يبيع أدوية للمرضى ويحدد الجرعات في أم القيوين

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ضبط بقال يبيع أدوية للمرضى ويحدد الجرعات في أم القيوين ضبط بقال يبيع أدوية للمرضى ويحدد الجرعات في أم القيوين

ضبط مفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين صاحب  بقالة يبيع أدوية متنوعة للمرضي في منطقة فلج المعلا وذلك دون تصريح كما تبين للمفتشين بأن صاحب البقالة يقوم بتحديد الجرعات ونظام استخدام الادوية وهي ادوية ادخلت الدولة بطريق التهريب لأمراض عديدة منها السكري والالتهابات وارتفاع ضغط الدم مما يشكل خطرا علي صحة المستهلكين وعليه قررت دائرة التنمية الاقتصادية مصادرة جميع الادوية وفرض غرامة بقيمة 5 الاف درهم علي صاحب البقالة واستدعائه للتحقيق معه بقسم حماية المستهلك لمعرفة مصدر الادوية.

وقال جمعة جاسم احمد رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين في تصريح صحافي لـ (البيان) إن مفتشي الدائرة خلال جولتهم الدورية وجدوا احد اصحاب البقالات يقوم بعملية بيع الادوية للمستهلكين في منطقة فلج المعلا وذلك دون الحصول علي ترخيص بمزاولة هذا النشاط كما ان هذا الامر يشكل خطرا كبيرا علي صحة الناس ، كما تبين ان صاحب البقالة يقوم بتحديد الوصفات العلاجية ونوعية الدواء للمرضي  كما ان الادوية موضوعة في اماكن غير صحية وغير متهيئة للحفظ الادوية مشيرا الي ان جميع الادوية ليست بها نشرات داخلية مكتوبة بالغة العربية مما يدل بانها ادوية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة وانها مهربة من احدي الدولة الاسيوية.

واكد ان الدائرة قامت على الفور بمصادرة الادوية وفرض غرامة بقيمة خمس آلاف درهم علي صاحب البقالة وتم استدعاؤه للتحقيق معه عن مصدر الادوية  والاسباب التي جعلته يحول البقالة الي صيدلية دون الحصول علي ترخيص ، لافتا بان هذا الامر يهدد صحة وسلامة الناس لاسيما الذين يأخذون من هذه الادوية مثل مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم.

وذكر رئيس قسم حماية المستهلك انها المرة الاولى يتم ضبط محل لبيع المواد الغذائية يبيع ادوية وصاحبه هو الذي يحدد الجرعات للمرضي في ام القيوين موكدا ان هذا الامر خطرعلى صحة وسلامة افراد المجتمع.

 

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