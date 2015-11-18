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دبي.. مدير يهدد موظفة بنشر فيديو خاص

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دبي.. مدير يهدد موظفة بنشر فيديو خاص دبي.. مدير يهدد موظفة بنشر فيديو خاص

وجهت النيابة العامة في دبي اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق "ح.أ.ر" مدير عام، عربي الجنسية، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة تهديد موظفة من الجنسية ذاتها بنشر لها عارية إذا لم تتزوج به عرفياً.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، قالت الموظفة في تحقيقات النيابة العامة، إنها "كانت تعمل مع المتهم في شركة خاصة ببيع الملابس، حيث كانت تأخذ الملابس إلى بلدها الأم وتبيعها لصالحه".

وأشارت إلى أن "علاقة صداقة نشأت بينهما وبين المتهم حيث وعدها بالزواج إلا أنه غير رأيه وعرض عليها زواجاً عرفياً ما أدى إلى رفضها"، مبينة أنه "أخذ يهددها بنشر فيديو خاص بها على الشبكة العنكبوتية إذا لم تتزوجه عرفياً".

وأكدت الموظفة أن "الفيديو يحتوي على لقطات لها أثناء تواجدها عارية في الحمام"، مشيرة إلى أنها "أرسلت الفيديو إلى طليقها أثناء فترة زواجهما لكن طليقها، وهو صديق المتهم أعطاه إياه ليستغله في تهديدها".

في المقابل أنكر المتهم رواية الموظفة، مشيراً إلى أنها "هي طلبت الزواج منه لكنه رفض، وأن سبب قيامه بتهديدها يعود إلى عدم سدادها لدين نتيجة التعامل المالي معها في الشركة".

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