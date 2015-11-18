مجلس عمداء جامعة المنصورة يناقش خطة مواجهة الأمطار

ناقش مجلس عمداء جامعة المنصورة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة الخطط والإجراءات الجديدة التي ستتخد لمواجهة الأمطار الغزيرة داخل الجامعة وكذلك عمل لجان الصيانة بكل كلية والحرم الجامعى لصيانة مصارف الأمطار بالشوارع داخل الحرم الجامعى، كما ناقش المجلس خطة الطوارئ والأزمات التي سيتم التعامل بها خلال حدوث ظروف طارئة أو حدوث ازمة.

وعرض رئيس الجامعة على المجلس مبادرة الجامعة لتنشيط السياحة الداخلية للمدن السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة وتنسيق كل كلية رحلات للطلاب والعاملين بها بأسعار مخفضة للعمل على الخروج من أزمة السياحة التي تمر بها البلاد.

وعرض الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ورئيس اللجنة العليا على انتخابات الاتحادات الطلابية عملية الانتخابات والمراحل التي مرت بها وكذلك مواعيد انتخابات الإعادة في حالة تساوى الأصوات.

وقال بيان للجامعة، أن المجلس وافق على عقد مؤتمر الجامعة الأول ضد التطرف الدينى والإرهاب الفكرى بحضور ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية والأزهر ودار الإفتاء ونخبة من أساتذة التنمية البشرية ومستشارين من أكاديمية ناصر العسكرية.

وشدد المجلس على عدم السماح بأى مظاهر حزبية أو دعاية انتخابية داخل الجامعة مع توعية الطلاب بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما عرض تقرير عن تشغيل المرحلة الأولى للنقل الداخلى داخل الحرم الجامعى وخطة الجامعة لتشغيل المرحلة الثانية خارج الجامعة للحد من معاناة الطلاب والعاملين للانتقال يوميا من والى الجامعة.