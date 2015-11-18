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بمشاركة 6 دول.. جامعة أسوان تنظم مؤتمرا للسـياحة الرياضية 30 نوفمبر

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بمشاركة 6 دول.. جامعة أسوان تنظم مؤتمرا للسـياحة الرياضية 30 نوفمبر بمشاركة 6 دول.. جامعة أسوان تنظم مؤتمرا للسـياحة الرياضية 30 نوفمبر
تعقد جامعة أسوان يوم 30 نوفمبر الجارى فعاليات الملتقى العلمى الدولى تحت عنوان "السـياحة الرياضية مستقبل "، تحت رعاية محافظ أسوان مصطفى يسرى، ورئيس جامعة أسوان الأستاذ الدكتور منصور كباش، وسيكون افتتاح الملتقى على متن الباخرة السياحية نايل بايونير.

تنظم الملتقى كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتعاون مع هيئة "الداد" الألمانية، ووزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة، ومشاركة ست دول هى (ألمانيا وبولندا وبلجيكا والمجر والنمسا وروسيا)، ويهدف الملتقى إلى توضيح الرؤية المستقبلية لمستقبل السياحة الرياضية فى مصر.

وباعتبار أن مصر من أكبر الدول الجاذبة للسياحة، حيث يمكن الاستفادة من السياحة الرياضية اقتصاديا ووضع الاستراتيجية اللازمة من خلال هذا الملتقى بوجود عدد من خبراء التربية الرياضية، وفى النهاية يخرج المؤتمر بتوصيات يمكن من خلالها تطبيق مجالات السياحة الرياضية بشكل علمى مثمر.

ويتضمن الملتقى عددًا من ورش العمل فى مجال السياحة الرياضية، تحت عناوين نشر ثقافة السياحة الرياضية وأولمبياد الصحراء ودور المؤسسات الرياضية فى تنشيط السياحة الرياضية وهندسة السياحة الرياضية وعلوم التربية الرياضية.

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مصر 365

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