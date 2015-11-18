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البنك الدولى: نتجه لإقراض مصر مليار دولار فى ديسمبر

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البنك الدولى: نتجه لإقراض مصر مليار دولار فى ديسمبر البنك الدولى: نتجه لإقراض مصر مليار دولار فى ديسمبر
قال مسئول بالبنك الدولى، إن البنك يتوقع تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى فى ديسمبر إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة بعد استكمال المفاوضات فى القاهرة مطلع الأسبوع الحالى.

وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن القرض قد يكون الأول بين ثلاثة قروض تقدم فى إطار برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر.

وكانت مصر قالت إنها تحتاج هذه الأموال لمساعدتها فى تخفيف أزمة شح العملة الأجنبية الناجمة عن هبوط إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وقال غانم: "فريقنا كان فى القاهرة مطلع الأسبوع وأعتقد أنه استكمل المفاوضات" مضيفًا أن البنك الدولى والحكومة المصرية ما زالا بحاجة للموافقة على الوثائق النهائية لشريحة المليار دولار.

وتابع: "سيتم تقديمه خلال شهر ديسمبر إذا سارت الأمور على ما يرام".

وتابع: "هناك اتفاق مبدئى على أن يكون البرنامج بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات لكن هذا الالتزام لا يتعلق إلا بالعام الأول".

وذكر غانم أن البنك الدولى يدرس أيضًا طلبًا من العراق لتقديم المزيد من التمويلات بعد الاتفاق على قرض قيمته 350 مليون دولار فى يوليو لإعادة إعمار المناطق التى حررتها قوات الأمن من مسلحى تنظيم داعش.

وأضاف أن طلبت قرضًا جديدًا لدعم الموازنة ولا تزال المفاوضات مستمرة مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد مدى إمكانية تقديم القرض قبل نهاية 2015 مثلما يريد العراقيون.

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مصر 365

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