أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيابة قصر النيل تستدعى مدير النادى الأهلى لسماع أقواله حول "مذبحة القطط"

Google+ Print
نيابة قصر النيل تستدعى مدير النادى الأهلى لسماع أقواله حول "مذبحة القطط" نيابة قصر النيل تستدعى مدير النادى الأهلى لسماع أقواله حول "مذبحة القطط"
أمر المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، باستدعاء مدير إدارة النادى الأهلى؛ لسماع أقواله فى بلاغ العثور على قطط نافقة فى النادى.

كما أمرت النيابة بإرسال قطتين إلى الطب البيطرى، لفحصهما وبيان إذا كان تم تخديرهما أو وضع السم لهما فى الطعام.

وصرفت النيابة المبلغة "أليس بهجت"، عضوة بالنادى، من سرايا النيابة، منذ قليل، عقب الاستماع إلى أقوالها، حيث أكدت أنها عثرت على قطتين ملقتين بجوار النادى، وتشتبه أن يكون تم إعطاؤهما السم لقتلهما والتخلص منهما لأن بجوارهما كمية من الأطعمة.

وكان مسئول بالنادى الأهلى نفى واقعة قتل القطط، موضحًا أن النادى تعاقد مع شركة تخدير، لوضع مخدر بالطعام للقطط، حتى تستطيع السيطرة عليها وإخراجها من النادى بعد شكوى الأعضاء من تواجدهم بأعداد كبيرة.

النادى الأهلى: لم نقتل القطط وتعاقدنا مع شركة لتخديرها ونقلها لمكان آخر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365