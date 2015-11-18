نيابة قصر النيل تستدعى مدير النادى الأهلى لسماع أقواله حول "مذبحة القطط"

أمر المستشار ضياء نجم الدين، مدير نيابة قصر النيل، باستدعاء مدير إدارة النادى الأهلى؛ لسماع أقواله فى بلاغ العثور على قطط نافقة فى النادى.

كما أمرت النيابة بإرسال قطتين إلى الطب البيطرى، لفحصهما وبيان إذا كان تم تخديرهما أو وضع السم لهما فى الطعام.

وصرفت النيابة المبلغة "أليس بهجت"، عضوة بالنادى، من سرايا النيابة، منذ قليل، عقب الاستماع إلى أقوالها، حيث أكدت أنها عثرت على قطتين ملقتين بجوار النادى، وتشتبه أن يكون تم إعطاؤهما السم لقتلهما والتخلص منهما لأن بجوارهما كمية من الأطعمة.

وكان مسئول بالنادى الأهلى نفى واقعة قتل القطط، موضحًا أن النادى تعاقد مع شركة تخدير، لوضع مخدر بالطعام للقطط، حتى تستطيع السيطرة عليها وإخراجها من النادى بعد شكوى الأعضاء من تواجدهم بأعداد كبيرة.

النادى الأهلى: لم نقتل القطط وتعاقدنا مع شركة لتخديرها ونقلها لمكان آخر

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