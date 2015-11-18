رئيس مصلحة الضرائب: اللحوم الحية ومنتجات الألبان معفاة من القيمة المضافة

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللحوم الحية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة، وكذلك الألبان ومنتجات الألبان ومعظم السلع الغذائية.

وأضاف مطر خلال كلمته بندوة استضافتها لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة حسن حجازى، اليوم، الأربعاء، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "قرار سياسى"، وأن المصلحة جهة تنفيذية لا يد لها فى هذا القرار، مؤكدا أن نسبة الضريبة لم تحدد حتى الآن.

وعلمت "اليوم السابع" أن هناك اتجاها حكوميا لإرجاء تطبيق القيمة المضافة حتى انعقاد البرلمان فى ديسمبر المقبل وذلك بناء على تقارير أمنية ورقابية لتجنب إثارة غضب الشارع لأنها ستؤدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.