بعد تقرير"اليوم السابع"..استئناف التجارب بمدينة الأبحاث العلمية

قال الدكتور عصام خميس، رئيس مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب بالإسكندرية، إن المدينة أصلحت تكييفات المدينة بداية الشهر الجارى، وعاد العمل مرة أخرى إلى طبيعته داخلها.

وأضاف الدكتور عصام خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة تعاقدت مع شركة "فالكون" عن طريق مناقصة نظمتها المدينة لإصلاح التكييفات، وفازت بها شركة "فالكون"، وتم استيراد كل ضروريات إصلاح التكييفات بالمدينة وبالفعل تم إصلاحها.

وأكد أساتذة بالمدينة أن عودة عمل التكييفات تساعدهم الآن كثيرًا فى تجاربهم من حيث تشغيل كافة الأجهزة التى كانت لا تعمل نظرًا لخطورة تشغيلها فى درجة الحرارة العالية وتوفر أماكن لوضع مواد تجاربهم من ثلاجات وغيرها.

وكان "اليوم السابع" قضى يومًا كاملًا داخل المدينة اطلع خلاله على سير العمل واكتشف تعطل التكييفات منذ حوالى 3 أعوام الأمر الذى أدى إلى توقف بعض تجارب الأساتذة لعدم إمكانية تشغيل أجهزتهم نظرا لأن تشغيلها يتطلب درجات حرارة منخفضة، بالإضافة إلى عدم إمكانية تشغيل الثلاجات وفساد بعض التجارب بسبب ذلك.

"اليوم السابع" يقضى يوما بمدينة الأبحاث العلمية فى برج العرب.. ويكتشف: أجهزة سليمة مدون عليها "لا تعمل".. والتكييفات المعطلة تفسد التجارب.. وباحثون يشكون ندرة المواد المطلوبة لإنجاز العمل

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