تعرف على نظام الفيفا ' المعقد ' لتصنيف المنتخبات.. مصر تستطيع الارتقاء بشرط

لماذا تسبق كاب فيردي منتخب مصر في تصنيف الفيفا؟ لماذا تحتل بلجيكا صدارة الترتيب العالمي؟ ما هذا النظام المعقد الذي يتبعه الاتحاد الدولي لترتيب الفرق؟

FilGoal.com يوضح لك نظام احتساب النقاط في التقرير التالي.

الفيفا يضع عدة معايير في احتساب النقاط منها قيمة المباراة نفسها هل كانت ودية أم في كأس العالم؟ ومنها قوة الخصم ومنها قوة القارة التي ينتمي لها الفريق.

هذه المعادلة توضح الأمر.

عدد النقاط التي يحصل عليها الفريق من كل مباراة = النقاط الممنوحة وفقا لنتيجة المباراة * معامل أهمية المباراة * (200-تصنيف الخصم) * معامل القارة التي ينتمي إليها الفريق

فمثلا بعد فوز مصر على تشاد 4-0 حصد الفراعنة 408 نقطة. لماذا؟

الفوز بالمباراة يساوي (3) وأهمية المباراة تساوي (2.5) لأنها في تصفيات كأس العالم و200-تصنيف الخصم (تشاد 136) يساوي (64) ومعامل القارة الإفريقية يساوي (0.85).

فكانت المعادلة كالآتي: 3 * 2.5 * 64 * 0.85 = 408

لكن لماذا قيمة المباراة تساوي 2.5 ومعامل القارة يساوي 0.85؟

الاتحاد الدولي يحتسب الفوز بـ3 نقاط والتعادل بنقطة والفوز بركلات الترجيح بنقطتين والخسارة بركلات الترجيح بنقطة والخسارة في 90 دقيقة أو بعد وقت إضافي بلا نقاط.

ويعطي معامل (1) للمباراة الودية و(2.5) لتصفيات البطولة القارية أو تصفيات كأس العالم و(3) لكأس القارات والبطولة القارية (كأس أمم إفريقيا مثلا) و(4) لمباريات كأس العالم.

ويمنح قارة أمريكا الجنوبية أعلى معامل (1) ثم أوروبا (0.99) ثم باقي القارات (0.85) ويحدد هذا وفقا لنتائج فرق كل قارة في آخر ثلاث كؤوس عالمية.

لكن ما هي فرصة مصر لتحسين تصنيفها؟

مصر تحتاج لجمع النقاط وأفضل طريقة هي الفوز بالمباريات داخل وخارج الأرض. فمثلا إذا فازت مصر على نيجيريا في مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلتين فإنها ستحصد 1796 نقطة وفقا لتصنيف نيجيريا الحالي (59).

وقتها ستكون معادلة كل مباراة من اللقاءين: 3 * 2.5 * 141 * 0.85 = 898

لكن في نفس الوقت تحتاج إلى تعثر من يسبقوها في الترتيب كي تتخطاهم وتصبح فرصتها لنيل مجموعة أسهل في تصفيات المونديال أكبر.

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