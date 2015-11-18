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حمدي زكي: لا أشارك مع الأهلي بسبب بيسيرو.. وهذه حقيقة شجاري مع عمرو جمال

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حمدي زكي: لا أشارك مع الأهلي بسبب بيسيرو.. وهذه حقيقة شجاري مع عمرو جمال حمدي زكي: لا أشارك مع الأهلي بسبب بيسيرو.. وهذه حقيقة شجاري مع عمرو جمال

كيف يرى محمد حمدي زكي لاعب الأهلي عدم مشاركته مع الفريق في المباريات بعد انتقاله من الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي؟

هداف الاتحاد في الموسم الماضي كان ينضم بشكل مستمر لمنتخب مع بداية عهد هيكتور كوبر، ثم خسر موقعه مع الفراعنة بعد الانضمام للأهلي.

هل يفكر في الرحيل بسبب ذلك؟ دعونا نرى إجابته.

قال زكي للصحفيين: "لا أشارك مع الأهلي لأن جوزيه بيسيرو المدرب يريد الاستقرار على القوام الأساسي للفريق".

"أحلم بالاحتراف لكن ليس الآن، ولا أفكر نهائيا في الرحيل عن الأهلي ولا حتى على سبيل الإعارة".

"بيسيرو مدرب جيد وقريب من اللاعبين ويتحدث معنا بشكل جيد وفترة التوقف مهمة جداً لتصحيح الأخطاء والوقوف على إمكانات الجميع من اجل تجديد الدماء بعد عودة الدوري".

"أنا ألعب في مركز لاعب الوسط الأيمن ولا يوجد كثيرون في هذا المركز بالأهلي، وإن كان سأقاتل حتى أنال الفرصة".

"ما قيل عن تشاجري مع عمرو جمال عقب استبعادي من المباريات عار تماما من الصحة".

ثم أتم ضاحكا "مروجو الإشاعات اختاروا أقرب لاعب لي في الأهلي كي يتحدثون عن مشاجرة معه".

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