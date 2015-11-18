القبض على تشكيل عصابى بالخانكة بحوزته 100 كيلو حشيش

تمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى بالمواد والأقراص المخدرة بالخانكة.

وكانت معلومات وردت لضباط فرع البحث الجنائي بالخانكة ومباحث مركز الخانكة مفادها قيام كل من، سيد عربي سيد عبد الفتاح سن 38 عاطل ومقيم سرياقوس – دائرة المركز، وعبد الفتاح عربي سيد عبد الفتاح سن 35 عاطل ومقيم بذات الناحية، ورفيق عربي سيد عبد الفتاح سن 35 عاطل ومقيم بذات الناحية السابق إتهامة في القضية رقم 3345 جنايات مركز الخانكة لسنة 2012 مخدرات، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة ويتخذون من مسكنهم وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة المأذون بتفتيشهم، أمكن ضبط الأول والثاني وبالتفتيش تم ضبط عدد 261 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 100 كيلو جرام، وعدد 7.260.000 مليون قرص من مخدر الترامادول، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات إعترفا بصحتها وبإشتراكهما والمتهم الثالث الهارب في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وأقرا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وجاري تطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهما الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.