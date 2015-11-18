بالصور.. محافظ الغربية يناقش استعدادات تأمين اللجان الانتخابية

عقد سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتأمين العملية الانتخابية، بحضور اللواء ممدوح جودة رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية وقيادات الأمن الوطني والمرور والعمليات وشئون الخدمة وقيادات المحافظة والاجهزه التنفيذية بها.

وناقش الاجتماع استعدادات مديرية الأمن والمحافظة للعملية الانتخابية، وإجراءات تأمين اللجان ومقرات الفرز، وتأمين القضاة بالتنسيق مع القوات المسلحة.



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