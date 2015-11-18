عائلة Beckham الأولى على السوشيال ميديا وديفيد أكثر الرجال إثارة

تمكّنت عائلة نجم الكرة البريطاني المعتزل، David Beckham، من التفوّق على عائلة Kardashian، فأزاحتها عن قمّة عالم التواصل الاجتماعي، إذ أعلن موقع Instyle أنّ عائلة بيكهام فازت بجائزة السوشيال ميديا لعام 2015، بعد تصويت أكثر من 78 ألف شخص لصالحها؛ وهي العائلة التي تشمل الزوج والزوجة، Victoria و David Beckham، وابنهما Brooklyn Beckham.

وحصل David على لقب أكثر الرجال إثارة من الموقع، وتمكّن حسابه على انستقرام من أن يصبح الحساب الأسرع نمواً بفضل الصور التي تشاركها مع متابعيه، الذين بلغ عددهم 14.7 مليون متابع.

واحتلّ ابن Beckham الأكبر، Brooklyn Beckham المركز الأول كأكثر المراهقين لطفاً وأناقة على مواقع التواصل الاجتماعي. أما زوجة اللاعب المعتزل، Victoria Beckham فحصدت أرقاماً كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين 9.3 ملايين متابع على تويتر، و7.8 ملايين على انستقرام.

من ناحيتها، اختارت مجلة Poeple أيضاً David Beckham ، كأكثر الرجال إثارة لعام 2015، وأعلنت الخبر أثناء البث المباشر لمقدّم البرامج، جيمي كيميل.

وعلّق David على الهواء قائلاً:

"إنه لشرف كبير لي. أنا سعيد، وأقبل اللقب بكل سرور، لكن أنا لا أشعر أنني جذاب أو مثير. نعم أنا أحبّ ارتداء الملابس الجميلة لأبدو بشكل ومظهر جيّدين، ولكن لم أ فكّر يوماً في أن أكون مثيراً".

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