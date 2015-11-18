أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عائلة Beckham الأولى على السوشيال ميديا وديفيد أكثر الرجال إثارة

Google+ Print

الأربعاء 18-11-2015 14:57

تمكّنت عائلة نجم الكرة البريطاني المعتزل، David Beckham، من التفوّق على عائلة Kardashian، فأزاحتها عن قمّة عالم التواصل الاجتماعي، إذ أعلن موقع Instyle أنّ عائلة بيكهام فازت بجائزة السوشيال ميديا لعام 2015، بعد تصويت أكثر من 78 ألف شخص لصالحها؛ وهي العائلة التي تشمل الزوج والزوجة، Victoria و David Beckham، وابنهما Brooklyn Beckham.
وحصل David على لقب أكثر الرجال إثارة من الموقع، وتمكّن حسابه على انستقرام من أن يصبح الحساب الأسرع نمواً بفضل الصور التي تشاركها مع متابعيه، الذين بلغ عددهم 14.7 مليون متابع.
واحتلّ ابن Beckham الأكبر، Brooklyn Beckham المركز الأول كأكثر المراهقين لطفاً وأناقة على مواقع التواصل الاجتماعي. أما زوجة اللاعب المعتزل، Victoria Beckham فحصدت أرقاماً كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين 9.3 ملايين متابع على تويتر، و7.8 ملايين على انستقرام.

من ناحيتها، اختارت مجلة Poeple أيضاً David Beckham ، كأكثر الرجال إثارة لعام 2015، وأعلنت الخبر أثناء البث المباشر لمقدّم البرامج، جيمي كيميل.
وعلّق David على الهواء قائلاً:
"إنه لشرف كبير لي. أنا سعيد، وأقبل اللقب بكل سرور، لكن أنا لا أشعر أنني جذاب أو مثير. نعم أنا أحبّ ارتداء الملابس الجميلة لأبدو بشكل ومظهر جيّدين، ولكن لم أ فكّر يوماً في أن أكون مثيراً".

 

ديفيد بيكهام يكشف عن أحدث أوشامه بريشة إبنته

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي