«نخلة وبيت وبحر» هدية فهد الكبيسي لسلطنة عمان في يومها الوطني

دبي - تمام عجمية

باسم الشعب القطري، وبموسيقى وكلمات عُمانية، أطلق الفنان القطري فهد الكبيسي «سفير الأغنية القطرية» تهنئته إلى السلطان قابوس بن سعيد، وإلى شعبه الكريم، بأغنية خاصة بعنوان «نخلة وبيت وبحر»؛ بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة العمانية، متعاوناً بها مع الشاعر العماني حميد البلوشي، ومع الملحن العماني ماجد المخيني، مستخدماً اللون الموسيقي العماني في الغناء والتوزيع الموسيقي، والذي قام بعمله وتنفيذه مع المايسترو وليد سلطان.

وقد قام الكبيسي بإطلاق الأغنية الوطنية العمانية «نخلة وبيت وبحر» عبر الإذاعات العمانية وعدد من الإذاعات الخليجية، إلى جانب قناته الخاصة في اليوتيوب؛ لتصل إلى أكبر عدد من الجمهور العماني المحتفل بيومه الوطني، الذي يصادف يوم 18 نوفمبر من كل عام، معرباً عن سعادته بهذا الإهداء الذي تشرف بأن يقدمه للسلطان وشعبه، والذي قال عبر حساباته المتنوعة في تويتر @Fahadalkubaisi وعبر حسابه في إنستغرام @Alkubaisiofficial مهنئاً: «هذه الأغنية إهداء متواضع من الشعب القطري إلى السلطان قابوس بن سعيد، وأهل عُمان الطيبين، بمناسبة اليوم الوطني العماني 18 نوفمبر»، مؤكداً أنه سيقوم بزيارتهم قريباً؛ من أجل بعض الأعمال والمناسبات، وإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية التي تلقاها مؤخراً.