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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "قتل ميادة أشرف" لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "قتل ميادة أشرف" لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "قتل ميادة أشرف" لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، تأجيل سادس جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية و ارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة اشرف، لجلسة 8 ديسمبر، لسماع شهود الاثبات، وانتداب خبير اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

وتضهم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوس و12 متهم هارب، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرؤوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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مصر 365

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