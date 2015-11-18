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ماريتا الحلاني جميلة ولكن!

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ماريتا الحلاني جميلة ولكن! ماريتا الحلاني جميلة ولكن!

الأربعاء 18-11-2015 18:14

اخترقت ماريتا الحلاني عالم الفن بصوتها الجميل، وفي طريقها إلى العالمية بدأت تكوّن شخصية مميزة تترك انطباعاً عند الجمهور، إذ يمكننا القول إن طريقة ظهور ماريتا مدروسة جداً من حيث الملابس، التسريحة وأساليب المكياج.
في صور حصرية لمجلة " سيدتي"، ظهرت ماريتا بالمكياج السموكي مع أحمر الشفاه الأحمر. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب هو من آخر صيحات الجمال، إلا أننا كنا نفضلها بالمكياج الزهري الذي اعتمدته في أغنية" go" حيث بدت ناعمة وطبيعية، بعيداً عن الخصلات الرمادية والزهرية التي جعلتها تبدو أكبر في السن.

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نعومة ماريتا بالمكياج الطبيعي:
إنه المكياج المثالي للمراهقات، حتى أنه موضة تعتمدها غالبية النجمات؛ نظراً لقدرته على إظهار الجمال الطبيعي للمرأة. يكفي أن تؤسسي بشرتك بشكل صحيح، مع القليل من بودرة الوجنتين لرفع الوجه. ومن ثم، الانتقال إلى مكياج العينين مع الأي لاينر الأسود الرفيع على الجفن العلوي والكحل الأسود داخل الجفن السفلي، إضافة إلى الماسكارا لتكثيف الرموش. وتبقى الأهمية لأحمر الشفاه الزهري الفاتح الذي يمنحك إطلالة رائعة وطبيعية. مع هذا المكياج، كان لا بد من لمسة تجعل ماريتا تبدو أكبر في السن، ربما لجعلها تظهر بشكل جدّي، تمثلت بإضافة الخصلات الزهرية والرمادية إلى تسريحة شعرها المنسدل بشكل تجعيدات عريضة.

افتعال الجرأة بمكياج قوي:
أما بالنسبة للمكياج الذي ظهرت به على غلاف مجلة "سيدتي" فهو من أهم صيحات الموضة، ولا سيما طريقة وضع الظلال الداكن بشكل يسحب العين وتنسيقه مع أحمر الشفاه الأحمر. ولكنه غير مناسب للمراهقات إذ يجعلهن أكبر في السن وكأنهن يفتعلن القوة والجرأة.
وأنت " سيدتي" هل تفضلين إطلالات ماريتا الحلاني الطبيعية أو أحببتها بالمكياج القوي؟

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