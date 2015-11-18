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"مجلة سيدتي" تجول في إنستقرام النجمات العربيات

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"مجلة سيدتي" تجول في إنستقرام النجمات العربيات "مجلة سيدتي" تجول في إنستقرام النجمات العربيات

الأربعاء 18-11-2015 16:35

تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل إعلامية تعتمدها النجمات للاتصال والتواصل والتفاعل مع جمهورهن. وأصبحت لكل نجمة وسيلتها الخاصة في نقل تفاصيل حياتها إلى محبيها بشكل يشعرون وكأنهم يعيشون معها. واللافت أن الأسرار الجمالية هي أهم الموضوعات التي تتناولها النجمات على انستقرام. إذ نرى صورة لأرجلهن مع طلاء الأظافر المفضل، أو صور قبل وبعد المكياج لتسليط الضوء على قوة المستحضرات الجمالية التي يستخدمنها. حتى أن المعجبين ينتظرون صور النجمات الجمالية ليتابعوا آخر صيحات الجمال والموضة.

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في هذا العدد من "مجلة سيدتي" ، يمكنك متابعة قوة المكياج العربي مع النجمة أحلام، التي تعتبر من أكثر النجمات العربيات الناشطات على انستقرام، والتي تتميز بجمالها العربي اللافت، كما ستتعرفين على أهم مستحضرات التجميل التي تستخدمها.


في هذا الموضوع أيضاً جولة جمالية على جاذبية المرأة الجميلة مع هيفاء وهبي وأجمل الصور العفوية والسيلفي التي تسلط الضوء على روتينها الجمالي.

كما يمكنك اكتشاف أسرار جمال المرأة السمراء وقدرتها على إبراز نعومتها مع إطلالات عبد الوهاب الأخيرة.

تابعي التفاصيل في هذا العدد من "مجلة سيدتي".

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سيدتي

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