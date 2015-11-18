شهر الجمال مميّز في محلات وجوه

وقت الانتظار قد انتهى، و حلّ التاريخ المنتظر، فشهر الجمال قد عاد إلى محلّات وجوه!

هل من طريقة للاحتفال بنهاية العام أفضل من المفاجآت؟ الجواب واضح! احتفلي بشهر الأعياد في ديسمبر لدى محلاّت وجوه واستمتعي بشهر الجمال. ماذا ينتظرك؟ فيض من المفاجآت السارّة من كلّ العلامات التجارية المفضّلة لدينا إلى جانب عروض الشهر المذهلة وخدمات التجميل الرائعة. والأهمّ، كلّ ما تتخيّلينه من هدايا!

موسم الأعياد هو الوقت المثالي لتقديم الهدايا! إطّلعي على كلّ أطقم وعلب الهدايا من أهمّ دور العطور أو حضّري علبتك الخاصّة. سواء كانت الهديّة لامرأة كلاسيكيّة أو لعاشقة الموضة أو للمرأة المولعة بالجمال أو حتّى إن أردت هديّة رجّالية مميّزة، ستجدين كل ما تبحثين عنه لدى محلاّت وجوه بالتأكيد!

المرأة الكلاسيكيّة

هل تتميّز بجمال سرمدي؟ هل تستمتع بالجانب الكلاسيكي من الحياة؟ توصي محلاّت وجوه أوّلاً وقبل كلّ شيء بأن تهديها أحمر شفاه بلون أحمر قرمزي يدوم طويلاً. تقدّم مجموعة Le Rouge من Givenchy إصداراً محدوداً من أحمر الشفاه القرمزي لموسم الأعياد - مزيّناً ببريق أبيض، إنّه الهديّة المثاليّة للمرأة الكلاسيكيّة. ولمَ لا تنسقين أحمر الشفاه مع عطر Decadence الجديد من Marc Jacobs، المغلّف بطريقة مبهرة لمفاجأتها؟

عاشقة الموضة

هل الموضة شغلها الشاغل؟ هل تواكب آخر صيحات الموضة من دور الأزياء المفضّلة لديها؟ تنصح محلاّت وجوه بأن تهديها المستلزمات العصرية التي لا غنى عنها. فلنبدأ بعطر Essenza من Roberto Cavalli لتنسقه مع أبهى الإطلالات الآسرة، ثمّ مسكارا Shocking Mascara منYSL . فهذه الماركة لا تكتفي بتصميم حقائب مذهلة وإنّما تقدّم أيضاً أحد أفضل أنواع المسكارا لدى محلّات وجوه!

المرأة المولعة بالجمال

هل حبّها للجمال يتخطّى كلّ شيء؟ هل تهوى تجربة إطلالات المكياج الجديدة؟ توصي محلّات وجوه بإهدائها مستلزمات التجميل من إصدارات العام. أصبحت لوحة تحديد ملامح الوجه Contour Revolution من Wow by Wojooh مستحضراً أساسياً في حقيبة مكياج كلّ عاشقات الجمال. لذلك إنّها الهديّة المثاليّة إن لم تدلّل نفسها بها بعد. أرفقيها بأحمر شفاه Lipstuck من Wow by Wojooh بلون Velvet Violet المتوفّر حصريّاً في موسم الأعياد!

له

هل إيجاد هديّة مناسبة له مهمّة صعبة؟ تعتبر محلّات وجوه أنّ الهديّة المثاليّة له هي عطر جديد! اختاري عطر Men Privé الجديد من Carolina Herrera، فهو عطر شرقي خشبي ينضح بنفحات الجلد الفاخرة.

زوري أي من محلات وجوه خلال شهر ديسمبر للاستمتاع بشهر الجمال لدينا و أنهي عامك مع أحدث صيحات الجمال!