اختتام الموسم السادس لأوسكار العطور في دبي

بحضور عدد كبير من أبرز الشخصيات المرموقة في المنطقة، ورؤساء ومدراء أكبر وأشهر شركات العطور والأزياء والجمال العربية والعالمية، وممثلي معظم وسائل الإعلام، اختتمت فعاليات الموسم السادس من «أوسكار العطور» الذي أُقيم برعاية إعلامية من مجلة «هي»، بالتعاون مع الجمعية العربية للعطور في فندق جميرا – مينا السلام، وشاركت رئيسة تحرير مجلة «هي» الزميلة مي بدر بتكريم عدد من الفائزين عن فئة أفضل عطر نسائي عالمي، وهما: Decadence By Marc Jacobs، وعطر Black Opium Eau De Perfume by Yves Saint Laurent.

وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

وفيما يأتي أسماء الفائزين بجوائز «أوسكار العطور» لهذا العام:

• فئة «عطر العام» وضمت 8 جوائز:

- أفضل عطر عربي للنساء، وفاز عنها Happy Spirit Amira D’Amour By Chopard.

- أفضل عطر عربي للرجال، Safari Extreme من عبد الصمد القرشي.

- أفضل عطر عالمي للنساء، وفاز كلّ من: Decadence By Marc Jacobs، وعطر

Black Opium Eau De Perfume by Yves Saint Laurent.

- أفضل عطر عالمي للرجال، وفاز عن هذه الفئة عطر Dolce & Gabbana Intenso By P&G Prestige.

- أشهر عطر عربي للنساء Canoe By Oud Elite.

- أشهر عطر عربي للرجال Leather Blend By Davidoff.

- أشهر عطر عالمي للنساء، وفاز عنه Masari Pink من عبد الصمد القرشي.

- أشهر عطر عالمي للرجال، وفاز عن هذه الفئة Man In Black By Bvlgari.

• اختيار الخبراء لعطور السنة:

- أفضل عطر فاخر، وقد حصل على الجائزة عطر خشب العود من عبد الصمد القرشي.

- أفضل المجموعات العطرية الحصرية، وقد حصل على الجائزة عطر

Herrera confidential by Carolina Herrara.

- أفضل مجموعة عطور شرقية، وقد فاز بها عطر صندوق المعالي من العربية للعود.

• فئة «عطري المفضل»:

- أفضل عطر عربي للنساء، وفاز عن هذه الفئة عطر مشاعر من Oud Elite.

- أفخم عطر عربي للرجال، وقد فاز عن هذه الفئة مليح العود من عبد الصمد القرشي.

- أفضل عطر عالمي للنساء MiuMiu By MiuMiu.

- أفخم عطر عالمي للرجال، وفاز عن هذه الفئة عطر Dunhil Icon.

جمع الحفل باقة من السيدات الأنيقات، اللاتي ارتدين تصاميم مميزة، عكست أسلوبهنّ الراقي في الموضة، كما حظي الحفل بتغطية واسعة من وسائل الإعلام العربية.