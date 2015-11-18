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إصابة موظفين بمجلس مدينة الإبراهيمية فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء

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إصابة موظفين بمجلس مدينة الإبراهيمية فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء إصابة موظفين بمجلس مدينة الإبراهيمية فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء
شهد ديوان مجلس مدينة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم الأربعاء واقعة مؤسفة، حيث وقعت مشاجرة بين مسئول قسم الإشغالات، ومسئول بقسم التخطيط، أسفرت عن إصابة الاول بجرح وسحجات،
> فيما تعرض الثاني لجرح قطعي بالوجة والأذن، بسبب خلافات سابقة تجددت اليوم.

وقال المصاب الثاني "م , م" لليوم السابع، متهما زميله بإحداث إصابته مستخدما سلاحا أبيض، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق للتأكد من صحة اتهامات المصاب ومعرفة من الذي تعدي عليه أولا.

من جهته قال صديق مصيلحي، رئيس مجلس المدينة، في تصريحات خاصة لليوم السابع،، إنه تم تحويل الموظفين للشئون القانونية، للتحقيق في ذلك الواقعة، وتم تحرير بلاغ بالشرطة، وإحالته للنيابة لتولي التحقيق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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