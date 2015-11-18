مرشح بكفر شكر يتقدم بشكوى للجنة الانتخابات بسبب تغيير أرقام المرشحين

تقدم جمال فؤاد الشهير بعربى فؤاد مرشح مجلس النواب بدائرة كفر شكر رقم 2 بشكوى للجنة العليا للانتخابات بالمحافظة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اعتراضًا على الترتيب الصادر مؤخرًا من اللجنة العليا للانتخابات بشأن أرقام وأسبقية المرشحين بالدائرة، حيث فوجئ بوجود اسمه بالكشوف فى التسلسل رقم 1 بينما رقمه الانتخابى رقم 2، فى الوقت الذى وضع المرشح خالد يوسف بالتسلسل رقم 2 وإعطائه رقم 1 بالمخالفة للكشوف المعلنة مسبقا، وبها ترتيب المرشحين خالد يوسف رقم 1 رمز السفينة وعربى فؤاد رقم 2 رمز الأسد.

وأكد "فؤاد" فى شكواه، أن هذا الأمر يتسبب فى ارتباك كبير بين الناخبين وخاصة الكتلة التصويتية من غير المتعلمين والبسطاء من كبار السن الذين يعتمدون فى تصويتهم على الأرقام والرموز ومواقع الناخبين فى ورقة التصويت، مؤكدًا أن ما حدث يخدم المرشح المنافس ويتسبب فى الخلط بينهما بشكل كبير.

وطالب فؤاد بإعادة الوضع كما هو، وأن يتسق الرقم المسلسل مع رقم المرشح كما كان، وهو أن خالد يوسف رقم 1 ومسلسل 1، وهو رقم 2 ومسلسل 2، خاصة وأن الانتخابات لم يتبق عليها سوى أيام قليلة والدعاية الانتخابية واللافتات والمنشورات تم توزيعها على هذا الترتيب، وأن أى تلاعب فى ذلك من شأنه التأثير على العملية الانتخابية، ويخدم المرشح المنافس ويتسبب فى الخلط بين المرشحين.