"هيثم الحريرى": سأطلب رفع الحصانة لاستكمال محاكمتى فى قضية "الرمل"

قال المهندس هيثم الحريرى، عضو البرلمان عن دائرة محرم بك، إنه يمثل أمام المحكمة الاثنين القادم لإعادة محاكمته فى قضية اقتحام قسم الرمل خلال أحداث ثورة 30 يوينو، حيث صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات .

وقال "الحريرى" لـ"اليوم السابع": سأطلب من المجلس فور انعقاده رفع الحصانة حتى يتسنى لى استكمال المحاكمة وأنا واثق تمام الثقة من براءتى، ولن أقبل ان يكون هناك سكينا على رقبتى".

يذكر أن هيثم الحريرى فوجئ خلال التقدم بأوراق ترشحه بحكم غيابى ضدة بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهم بها 7 آخرون بالتجمهر أمام قسم شرطة الرمل ثان ما يجعل السلم العام فى خطر ، و ذكر أمر الاحالة فى الجناية رقم 13751قسم ثان الرمل لسنة 2013 والمقيدة برقم 6416 كلى شرق لسنة 2013 ، أن الغرض من التجمهر هو ارتكاب جرائم ترويع وتخويف وتوجية اتهام لهم باستخدام أسلحة بيضاء واسلحة نارية وخرطوش.



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