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محافظ الغربية يوافق على النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية 15يومًا

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محافظ الغربية يوافق على النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية 15يومًا محافظ الغربية يوافق على النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية 15يومًا
وافق سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية اليوم الأربعاء علي الالتماس المقدم من وكيل وزارة التربية والتعليم، والمتضمن النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي 15 يوما نظرا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، ووجود عدد كبير في الانتظار .

كانت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد تقدمت بمذكرة رسمية لمحافظ الغربية تطالب النزول بالسن القانوني لطلاب المرحلة الابتدائية ، لاستيعاب أعداد جديدة من الطلاب ببعض المدارس الابتدائية التي يوجد بها كثير من طوابير الانتظار ويفرقهم عن السن الرسمي ، أيام قليلة .

ووافق المحافظ على قبول الطلاب من المواليد حتى 16 أكتوبر 2009 على أن يكون التلميذ من قاطني المربع السكني للمدرسة المعلن عن استيعابها لإعداد جديدة من الطلاب ولا يتم التحويل بعدها إلا بقرار من السلطة المختصة.

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