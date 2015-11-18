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عبد المنعم عمارة يدعم ابن شقيقه فى جولاته الانتخابية بالإسماعيلية

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عبد المنعم عمارة يدعم ابن شقيقه فى جولاته الانتخابية بالإسماعيلية عبد المنعم عمارة يدعم ابن شقيقه فى جولاته الانتخابية بالإسماعيلية
شارك الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، فى مسيرة وجولة انتخابية لدعم ترشح ابن شقيقه، اللواء أشرف عمارة لانتخابات مجلس النواب بأسواق مدينة الإسماعيلية.

وقام عبد المنعم عمارة بجولة بمنطقة الأسواق للحديث مع المواطنين حول البرنامج الانتخابى لابن شقيقه المنافس على أحد مقعدى الدائرة الأولى التى تضم أحياء مدينة الإسماعيلية الثلاث، بدأها بسوق بورسعيد حيث كان يسكن عائلة عمارة، ثم إلى منطقة سوق السمك.

وطالب عبدالمنعم عمارة المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات بإيجابية لرفع نسبة الإقبال على التصويت.

وقوبلت الجولة بحفاوة من أصحاب المحلات بالسوق، الذى نشأ فى الثمانينيات فى عهد عبد المنعم عمارة وقتما كان محافظا للإسماعيلية.
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