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بالصور.. فرانسوا هولاند: إعادة النظر فى تعديل الدستور لمواجهة أوضاع استثنائية

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بالصور.. فرانسوا هولاند: إعادة النظر فى تعديل الدستور لمواجهة أوضاع استثنائية بالصور.. فرانسوا هولاند: إعادة النظر فى تعديل الدستور لمواجهة أوضاع استثنائية
قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ، إنه سيتم عزل الأشخاص المتطرفين ووضع حد لأى تجارة تؤدى إلى الإرهاب قائلا:"ولكن يجب أن نذهب، وعلينا أن ننتظر لمزيد من الوقت والتحلى بالصبر والصلابة لإعطاء البلاد القدرة على قيادة الحرب بشكل واضح بالتوافق مع القوانين الدولية".

وأضاف الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه اقترح إعادة النظر فى تعديل الدستور لمواجهة أوضاع استثنائية صعبة، قائلا: "ولدراسة جميع المقترحات التى تقدمت بها أردت أن تكون فى إطار جو من الوحدة والمصالحة بالتوافق مع رئيس الوزراء لإحالة الأمر لمجلس الدولة سأحرص على ذلك مع رئيس الوزراء ".

وتابع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، أنه سيتم تعزيز نشاط رجال الأمن والجمارك وخلق 8 آلاف وظيفة فى الإدارات العامة، وسيتم تجهيز الأشخاص بمعدات أكثر لمواجة الأوضاع .

وقال الرئيس الفرنس فرانسوا هولاند ، سأزور واشنطن وموسكو للتنسيق ضد داعش، مضيفا: أننا رفعنا وتيرة العمليات ضد داعش فى سوريا 3 أضعاف بعد إرسال حاملة الطائرات الفرنسية، وأن هناك دعوات للمجتمع الدولى بما يجب أن يفعله ضد الإرهاب.

وأضاف هولاند، أن مشروع قانون اليوم أمام البرلمان لتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر قادمة .

وأوضح، أن الشباب الفرنسى كان الهدف من هجمات باريس لأنه يمثل الحيوية، وعلينا مواجهة التطرف والإرهاب بالوحدة، لأن الإرهاب يخطط لتغرق فرنسا فى الخوف.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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