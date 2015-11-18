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دفاع المتهمين يطلب سماع جميع شهود النفى فى واقعة مقتل ميادة أشرف

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دفاع المتهمين يطلب سماع جميع شهود النفى فى واقعة مقتل ميادة أشرف دفاع المتهمين يطلب سماع جميع شهود النفى فى واقعة مقتل ميادة أشرف
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الـ48 متهمًا فى واقعة "مقتل الصحفية ميادة أشرف".

وطلب الدفاع تفريغ الأسطوانات المدمجة ومقاطع الفيديو وسماع جميع شهود النفى، والاستعلام عن عرض أحد المتهمين على طبيب نفسى لإصابته بهذيان ونوبات صرع بعد القبض عليه.

وبعرض التقرير الوارد من مستشفى السجن أكد أن حالة المتهم جيدة، وتم عرضه على استشارى نفسى وصرف الأدوية المناسبة له.
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مصر 365

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