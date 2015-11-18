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بعد اختفائها منذ عامين.. مقتل فتاة على يد شقيقها وأبناء عمومتها بالفيوم

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بعد اختفائها منذ عامين.. مقتل فتاة على يد شقيقها وأبناء عمومتها بالفيوم بعد اختفائها منذ عامين.. مقتل فتاة على يد شقيقها وأبناء عمومتها بالفيوم
شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، مقتل فتاة في السادسة والعشرين من عمرها علي يد شقيقها وعمها وأبناء عمومتها، بعدما عثروا علي مكانها منذ أيام، وبعد اختفائها منذ عامين وزواجها من شاب أقامت معه بالقاهرة.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، بلاغا من "أحمد ي م" 59 سنة "حارس عقار" بالنزهة بالقاهرة، وهو من أبناء مدينة طامية بمقتل ابنته "مروة" 26 سنة، متهما في بلاغه شقيقها رضا "نقاش" وعمها وأبناء عمومتها بقتلها.

وأشار في بلاغه إلى أن الفتاة كانت اختفت منذ عامين، وعلموا أنها تزوجت وتقيم مع زوجها، ومنذ أيام ظهرت الفتاة فقاموا بإخفائها بمنزل شقيقها بمحافظة القليوبية، وفجر اليوم حضروا إلي مدينة طامية وقاموا بذبحها وذفنها بمدافن العائلة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري ضبط المتهمين الأربعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365