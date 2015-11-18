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حريق هائل بمنزل مواطن فى الإسماعيلية واحتراق جميع محتوياته

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حريق هائل بمنزل مواطن فى الإسماعيلية واحتراق جميع محتوياته حريق هائل بمنزل مواطن فى الإسماعيلية واحتراق جميع محتوياته
شب حريق هائل فى منزل مواطن بعزبة السماعنة بابوخليفة مركز القنطرة غرب، والتهم جميع محتوياته بسبب ماس كهربى.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد سلطان مامور مركزشرطة القنطرة غرب، يفيد تلقيه بلاغاً بنشوب حريق بأبوخليفة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

ودلت تحريات الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب إلى أن سبب الحريق ماس كهربى أدى إلى تفحم المنزل بالكامل، ولا توجد أى خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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