"مكافحة المخدرات" يضبط عاملا بحوزته 21 كيلو بانجو قبل ترويجها بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد باشراف اللواء أحمد الخولي مدير الادارة ورئاسة المقدم مروان العيسوى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، من القبض علي عامل بحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها على عملائه.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة جنوب الصعيد يفيد قيام "محمد ا ع" 48 سنة عامل بنجع حمادى، بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها علي عملائه بمحافظات الصعيد.

تم تشكيل فريق بحث، ونجحت القوة الامنية برئاسة المقدم محمد الضبع، والرائد ياسر صقر ضباط الادارة لمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط المتهم حال محاولته الهروب بسيارته من القوة الامنية، وعثر بحوزته على 21 كيلو بانجو وقطعتي سلاح ابيض وهاتف محمول ومبالغ مالية.