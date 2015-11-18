أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإمام الأكبر: مسئولية الأزهر أمام الله جمع الأمة للاتفاق على رؤية موحدة

Google+ Print
الإمام الأكبر: مسئولية الأزهر أمام الله جمع الأمة للاتفاق على رؤية موحدة الإمام الأكبر: مسئولية الأزهر أمام الله جمع الأمة للاتفاق على رؤية موحدة
استقبل اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى.

قال الإمام الأكبر، إن مسئولية الأزهر أمام الله - عز وجل - أن يجمع الأمة لتتفق على رؤية موحدة تجاه قضاياها والتحديات الكبيرة التى تواجهها، وأن تتناسى خلافاتها التى مزقتها وأضعفتها، مضيفًا أنه يجب على الأمة أن تعذر بعضها بعضًا فيما اختلفت فيه وأن تتوحد فيما اتفقت عليه.

من جانبه، قال الوزير الكويتى، إن بلاده حريصة على التعاون مع الأزهر الشريف بما يخدم صالح الأمة التى يجب أن تصطف خلف الفكر الوسطى الذى يتبناه الأزهر، حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها؛ لتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لإثارة النعرات وتفجير الصراعات على أساس مذهبى، مضيفًا أن الحوار الفكرى هو الخيار الذى سوف يخرجنا من دائرة الصراع.

وفى نهاية اللقاء وقع الجانبان بروتوكولًا للتعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الكويتية، حيث وقع الإمام الأكبر عن الأزهر الشريف، وعن وزارة الأوقاف الكويتية وقع يعقوب الصانع.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365