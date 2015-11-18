الإمام الأكبر: مسئولية الأزهر أمام الله جمع الأمة للاتفاق على رؤية موحدة

استقبل اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى.

قال الإمام الأكبر، إن مسئولية الأزهر أمام الله - عز وجل - أن يجمع الأمة لتتفق على رؤية موحدة تجاه قضاياها والتحديات الكبيرة التى تواجهها، وأن تتناسى خلافاتها التى مزقتها وأضعفتها، مضيفًا أنه يجب على الأمة أن تعذر بعضها بعضًا فيما اختلفت فيه وأن تتوحد فيما اتفقت عليه.

من جانبه، قال الوزير الكويتى، إن بلاده حريصة على التعاون مع الأزهر الشريف بما يخدم صالح الأمة التى يجب أن تصطف خلف الفكر الوسطى الذى يتبناه الأزهر، حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها؛ لتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون لإثارة النعرات وتفجير الصراعات على أساس مذهبى، مضيفًا أن الحوار الفكرى هو الخيار الذى سوف يخرجنا من دائرة الصراع.

وفى نهاية اللقاء وقع الجانبان بروتوكولًا للتعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الكويتية، حيث وقع الإمام الأكبر عن الأزهر الشريف، وعن وزارة الأوقاف الكويتية وقع يعقوب الصانع.

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