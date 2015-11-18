اعتماد وحدة الركبة بجامعة المنصورة كأول مركز تدريبى وتعليمى على مستوى مصر

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور رشدى السلاب مدير وحدة الركبة بالجامعة، والدكتور محمد أبو النور لتهنئتهم على حصول وحدة مناظيرالركبة واصابات الملاعب على شهادة اعتماد الوحدة من "ساكوس" الجمعية الدولية لجراحات الركبة والمناظير واصابات الملاعب وتم اعتماد الوحدة كمركز تعليمى وتدريبي عالمى.

وأكد الدكتور رشدى السلاب مدير الوحدة ان الجمعية الدولية لها 15 مركز على مستوى العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا وباعتماد وحدة مناظير الركبة تعد ثانى مركز تدريبى على مستوى افريقيا بعد جنوب افريقيا وكذلك الثانى عربيا بعد الامارات ويعد اول مركز معتمد على مستوى مصر في مناظير وجراحات الركبة واصابات الملاعب، ويعمل بالوحدة 2 أستاذ و3 أستاذ أستاذ مساعد و3 مدرس بالإضافة الى طواقم التمريض والهيئة المعاونة.

وتم بداية العمل بالوحدة منذ عام 1986 م وتم تحديث وتجهيز الوحدة بأحدث المعدات الطبية والمناظير وتدريب الأطباء لزيادة عدد العمليات حتى وصلت متوسط 500 عملية بأسلوب جراحات المناظير واصابات الملاعب وتقوم الوحدة بنشاط البحث العلمى والتدريب للأطباء لنشر الأبحاث في المجلات الدولية كما تقوم الوحدة بعمل جراحات الرباط الصليبى للاعبين واربطة الركبة واصابات الكتف ومناظير الركبة وعمل المفاصل الصناعية وكذلك يوجد برنامج تأهيلى لتأهيل الاعبين الرياضيين لتأهيلهم للعودة لممارسة الرياضة بعد اجراء الجراحات بالتعاون مع أساتذة العلاج الطبيعى والتأهيل الرياضى .

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