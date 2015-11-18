محافظ المنوفية يفتتح دورة الاوليمبياد الخاص المصرى

افتتح اليوم محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط وبحضور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة دورة الاوليمبياد الخاص المصرى بملعب مركز شباب الحى القبلى حيث يشمل الاوليمبياد العاب كرة القدم وتنس الطاولة وكرة السله ويشارك فيها مدرسة مصطفى كامل ومدارس التربية الفكرية بقويسنا ومدرسة الزهراء بتلا وسرس الليان و بشبين الكوم وسرسنا التابعه لمركز الشهداء ومدرسة التربية الفكرية بالشهداء والتربية الفكرية بمنوف وجمعية الرحمة الخيرية .

واكد عبد الباسط فى كلمته على ان قضية ذوى الحاجات الخاصة من القضايا التي تتطلب استنهاض الهمم و توحيد الجهود لخلق بيئة مناسبة لتلك الفئة ، كتأهيل وتعليم وتدريب الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كي يتكيف مع مجتمعه، ولتحقيق بيئة أفضل له، وترسيخ مبادئ التعاون المستمر بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع، لذا استوجب الأمر خلق بيئة طبيعية خاليه من العوائق في شتى جوانب الحياة من مرافق عامة وتعليم والموصلات وغيرها من الأمور التي تسترعي الاهتمام ، لتصبح مناسبة لهم وليتم دمجهم ضمن فئات المجتمع وتسهيل وسائل مشاركتهم في العمل الطبيعي كأي فرد في المجتمع.

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