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محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض لانشاء مدرسة ابتدائية بالبصارطة

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محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض لانشاء مدرسة ابتدائية بالبصارطة محافظ دمياط: رئيس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض لانشاء مدرسة ابتدائية بالبصارطة
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص قطعة أرض على مساحة 1450م2 بقرية البصارطة مركز دمياط لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بالحدود والأبعاد الموضحة بالقرار.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن محافظ دمياط كان قد قام بعدة إجراءات مكثفة ومخاطبات مع وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء للحصول على هذا القرار الذى يأتى استجابة سريعة وعاجلة لمطلب أهالي القرية.
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