الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم ليلا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب تدريجيا على المناطق الغربية والجزر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار ليلا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط تدريجيا خاصة فوق البحر.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة خلال فترة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى اربعة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و58 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة ودقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 32 19 75 25 .

> دبي 31 20 75 25 .

> الشارقة 32 19 70 20.

> عجمان 31 19 65 15.

> أم القيوين 31 19 65 15 .

> رأس الخيمة 31 16 65 15 .

> الفجيرة 30 22 70 40.

> العين 30 20 70 15 .

> ليوا 32 18 90 25 .

> الرويس 31 19 85 25 .

> السلع 31 19 85 25.

> دلما 29 23 75 35 .

> طنب الصغرى 29 21 75 35 .

> طنب الكبرى 29 21 75 35 .

> أبوموسى 29 21 75 35.