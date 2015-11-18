«رونالدو» يوافق على استضافة طفلٍ لبناني فقد والديه في تفجيرات بيروت

يبدو أن جهود رابطة مشجعي ريال مدريد الإسباني في لبنان للتواصل مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو لم تذهب سدى، حيث من المنتظر أن يحقق اللاعب البرتغالي حلم طفلٍ لبناني بلقائه.

البداية كانت بحملة عبر تويتر لمطالبة رونالدو بلقاء حيدر الذي فقد والديه في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث دشن محبو “النادي الملكي” هاشتاغ #CristianoMeetHaidar،وفقاً لما نقلته “هافنتجون بوست”.

وبعد ساعات من انتشار قصة الطفل، انتشر الوسم على تويتر، وسط مشاركة واسعة من محبي ريال مدريد، وتدخل العديد من الفنانين اللبنانيين لتحقيق حلم حيدر.