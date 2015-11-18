وفاة 8 أشخاص بسبب الأمطار والفيضانات فى السعودية

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الامطار والفيضانات التى تضرب مناطق عدة من السعودية منذ الثلاثاء، إلى ثمانية اشخاص بينهم ثلاثة أطفال، بحسب ما اعلنت السلطات الرسمية فى المملكة الاربعاء.

وأعلن الدفاع المدنى السعودى انتشال جثث خمسة اشخاص بينهم طفلان فى مدينة ينبع بمحافظة المدينة المنورة بين الثلاثاء والأربعاء.

وتضاف هذه الحصيلة إلى ثلاثة قتلى اعلن عنهم امس، بينهم طفل فى الحادية عشر قضى غرقا، وشخصان صعقا بالكهرباء، فى منطقة جدة.

وأغلقت مدارس جدة صفوفها حتى الخميس، تحسبا لهطول امطار اضافية.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية سقوط امطار وعواصف رعدية مصحوبة برياح ناشطة فى مناطق عدة من المملكة لا سيما فى الرياض والشرق والجنوب، مترافقة مع "انخفاض ملموس فى درجات الحرارة ونشاط فى الرياح السطحية على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم تؤثر على وسط وشرق المملكة"، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وكانت فيضانات ضخمة اودت بحياة 123 شخصا فى جدة فى 2009، وقرابة عشرة اشخاص بعدها بعامين. ومن ذلك الحين، شهدت البنى التحتية وتجهيزات تصريف المياه اعمال تطوير كبرى لتفادى تكرار هذه الحوادث.

>