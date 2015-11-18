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النيابة العامة تحيل مافيا بيع أطفال السفاح بمنطقة المعادى لـ"الجنايات"

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النيابة العامة تحيل مافيا بيع أطفال السفاح بمنطقة المعادى لـ"الجنايات" النيابة العامة تحيل مافيا بيع أطفال السفاح بمنطقة المعادى لـ"الجنايات"
أمر المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة مافيا بيع اطفال السفاح بمنطقة المعادى، والمتهم فيها 3 سيدات وسائق، الى محكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمتهم.

كان رجال مباحث قسم المعادى تلقوا بلاغا من "س.ع" موظف بالبريد، يفيد ببيع طفل حديث الولادة له من قبل 3 قوادات وعاطل، مقابل 10 آلاف جنيه.

وبالتحرى تبين أن المتهمين يديرون دعارة بمنطقة المعادى، مكونة من 6 فتيات، ويبيعون الأطفال الناتجة عن المتعة الحرام للمحرومين من الإنجاب مقابل 10 آلاف جنيه لكل طفل، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة تمكنت قوات الأمن من القبض على 3 من المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحجز المتهمين 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهمة الاتجار فى البشر، أنكروا جميعا ارتكابهم للواقعة، فأمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الله قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، قرر تجديد حبس 3 قوادات وسائق، لاتهامهم ببيع أطفال السفاح مقابل 10 آلاف جنيه لكل طفل بمنطقة المعادى، 15 يوما على ذمة التحقيق، للمرة الثانية على التوالى.
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مصر 365

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