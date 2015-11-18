رفض دعوى مساهم بشركة أغذية أطفال لإلزام رئيسها بإطلاعه على قيمة الدعاية

قضت الدائرة الثانية استئناف بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمود سعدون برفض الدعوى المقامة من عبد العزيز العقاد أحد المساهمين فى شركة غذاء الأطفال ضد رئيس مجلس إدارتها، ويطالب فيها بتسليمه صوره طبق الاصل من مستندات مصروفات الدعاية والاعلان عن العام 2013.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت الشركة امتنعت عن تسليم أحد المساهمين فيها صورة طبق الأصل من مستندات مصروفات الدعاية والاعلان عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2013 ، ما اضطر المساهم لاقامة دعوى حيث قدم حافظتي مستندات تحويان صورة رسمية من المحضر رقم 10324 لسنة 2014 وانذار على يد محضر للمدعى عليه بشأن المستندات المطلوبة والاطلاع عليها.