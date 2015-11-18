المنتخب: المفاجأة ليست في مصطفي فتحي وغالي والسعيد.. لكن في صبري رحيل

قضى منتخب مصر على آمال تشاد في تصفيات كأس العالم وأصبح متأهبا للتعرف على منافسيه المقبلين في المرحلة الأخيرة التي سيتأهل منها خمسة فرق من القارة السمراء إلى المونديال.

ويحتل الفراعنة حاليا المركز الـ11 على مستوى القارة وفقا لتصنيف الفيفا وهذا يجعله في المستوى الثالث من التصنيف ويدفع به لمواجهة فرق من العيار الثقيل في المرحلة الأخيرة.

كيف يحسن منتخب مصر ترتيبه القاري.. وما هو التصنيف الحالي للمتأهلين

وسأل FilGoal.com محمد عبد المنعم "شطة" عن فرصة الفراعنة لتحسين ترتيبهم القاري من أجل قرعة أسهل في تصفيات المونديال.

فأجاب نجم الأهلي السابق "من الصعب جدا دخول مصر التصنيف الأول وأن تكون من بين الفرق الخمسة الأولى في الترتيب".

ثم استدرك رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي "لكن الفرصة قائمة بدخول مصر المستوى الثاني إذا نجحت في تحسين تصنيفها مستغلة مباريات مارس ويونيو المقبلين".

وأضاف "معايير الاتحاد الدولي لتصنيف المنتخبات معقدة للغاية وغير ثابتة. فهي تختلف إذا فزت على ملعبك أو خارج ملعبك. هل فزت في 90 دقيقة أم احتجت لركلات الترجيح وهكذا".

وسيواجه منتخب مصر نظيره النيجيري مرتين مارس المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 ثم يلعب ضد تنزانيا في يونيو أي أنه يملك الإمكانية لخوض مباراة ودية واحدة تؤثر على تصنيفه - إضافة لهذه المباريات الثلاث - تكون قبل أو بعد لقاء تنزانيا في شهر يونيو حيث الأجندة الدولية للاتحاد الدولي.