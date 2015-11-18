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منظم معسكر الأهلي في دبي يكشف لـ في الجول تفاصيل ودية الصفاقسي

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منظم معسكر الأهلي في دبي يكشف لـ في الجول تفاصيل ودية الصفاقسي منظم معسكر الأهلي في دبي يكشف لـ في الجول تفاصيل ودية الصفاقسي

يكشف أحمد سويلم رئيس شركة "تلي سيرف" منظم معسكر الأهلي في دبي تفاصيل المباراة الودية للفريق الأحمر ضد الصفافسي التونسي.

وأعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة بالأهلي في وقت سابق أنه تم الموافقة على عرض "تلي سرف" من أجل خوض المعسكر في الفترة ما بين يومي الـ27 من نوفمبر حتى السابع من شهر ديسمبر المقبل.

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ويخوض الأهلي وديتين خلال المعسكر، الأولى ستكون ضد الصفاقسي التونسي يوم 2 ديسمبر، ولم يتحدد الطرف الآخر في الودية الثانية المقرر لها يوم 6 ديسمبر.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "نحن من اقترحنا على الأهلي اللعب مع الصفاقسي خلال فترة المعسكر، لأننا نعرف قيمته كفريق ينافس على المستوى الأول إفريقيا وعربيا".

وتابع "سافر مسؤولو الشركة إلى تونس وطلبوا من الصفاقسي الحضور إلى دبي لخوض المباراة بلاعبي الصف الأول".

وأكمل "سنتكفل بسفر الصفاقسي من تونس إلى دبي من أجل لعب المباراة خصيصا، وهدفنا أن تكون المباراة أقرب للرسمية".

وواصل سويلم متما "على الأغلب، سيلعب الأهلي المباراة الثانية ضد فريق إماراتي".

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