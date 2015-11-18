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تقرير - 5 أسباب لإلغاء ودية إسبانيا وبلجيكا ' قنبلة قريبة من الفندق '

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تقرير - 5 أسباب لإلغاء ودية إسبانيا وبلجيكا ' قنبلة قريبة من الفندق ' تقرير - 5 أسباب لإلغاء ودية إسبانيا وبلجيكا ' قنبلة قريبة من الفندق '

نشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا يتضمن 5 أسباب وراء الإلغاء المفاجئ لودية منتخبي إسبانيا وبلجيكا في بروكسل، والتي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء.

وقرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية بين بلجيكا وإسبانيا التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء في العاصمة بروكسل.

وأكد الاتحاد أنه قرر إلغاء المباراة بعد التشاور مع السلطات المحلية المختلفة وبعد توصية البلجيكية بعدم إقامتها.

السبب الأول لإلغاء الودية هو أن بلجيكا رفعت مستوى التأهب الأمني من الدرجة الثانية إلى الثالثة، بسبب اعتداءات باريس التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وكان من المنتظر أن يحضر قرابة 50 ألف شخص ودية بلجيكا وإسبانيا بملعب الملك بودوان في بروكسل، ولذلك قررت الحكومة إلغاء أي حدث سيضم عددا كبيرا من الحضور.

المفاجأة التي نشرتها "ماركا" أنه بعد قدوم منتخب إسبانيا إلى بروكسل، وصل إلى قوات الأمن تحذير بوجود قنبلة على بعد 2 كيلومتر من فندق إقامة منتخب اللاروخا.

وكان السبب الثالث أن الاستاد الذي كان سيحتضن المباراة ليس بعيدا عن حي مولنبيك الذي يحتضن الكثير من المتطرفين في بلجيكا.

كما أن الشرطة البلجيكية داهمت الحي منذ يومين بسبب تواجد منزل أسرة صلاح عبد السلام الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لهجمات باريس.

السبب الرابع يتعلق بصلاح عبد السلام نفسه، فالشرطة البلجيكية تعتقد أنه يختبئ حاليا في بروكسل.

وأخيرا، حذر مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي من احتمالية وقوع هجمات إرهابية جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي سيستمر لفترة طويلة.

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فيديو اليوم السابع

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