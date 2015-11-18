سعوديون يستنكرون حادث "القطيف" الإرهابى عبر تويتر

>أثار حادث استشهاد رجلى أمن سعوديين اليوم، إثر تعرض دوريتهما لإطلاق وابل من الرصاص من جهة مجهولة بمحافظة القطيف، حالة من الغضب الشديد لدى الشباب السعودى، حيث غرد العديد منهم على موقع التواصل "تويتر" يدينون هذا الحادث الأليم.

قال أحدهم: "حسبى الله ونعم الوكيل.. اللهم اغفر لهما وارحمهما وأجبر قلوب أهلهما ومحبيهما.. اللهم عليك بمن يكن الشر والحقد لنا".

وغرد آخر قائلا: "بعد استشهاد رجلى أمن فى #القطيف.. موعدنا غدا لنطالب بالقصاص عبر هاشتاج #القصاص_من_الإرهابيين_مطلب_شعب".

وتشير المعلومات الأولية بأن الحادثة وقعت على الطريق التابع لطريق الدمام الجبيل فى نطاق مدينة سيهات، وتحديدا قرب حديقة الحيوان.

وعبر قاطنو مدينة سيهات عن رفضهم الشديد لاستهداف رجال الأمن، مؤكدين أن الجهات الأمنية ستصل للفاعلين وستحاسبهم وسينالون جزاءهم، مؤكدين أن الحادثة إرهابية بكل المقاييس، وأن دم رجال الأمن لن يذهب هدرًا، بل سيقدم الفاعلون للعدالة فى نهاية المطاف.