حاكم دبى يهنئ أمل القبيسى كأول سيدة تترأس السلطة التشريعية عربياً

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أمل القبيسى، التى تم انتخابها رئيساً للمجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات، لتكن المرأة الأولى التى تترأس السلطة التشريعية فى بلد من بلاد الوطن العربى.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات، فى تغريدات له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء، "افتتحنا بحمد الله اليوم دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطنى الاتحادى، مهنئين كافة الأعضاء بثقة شعب الإمارات وقيادته"، وتابع "عضوية المجلس الوطنى أمانة، وخدمة شعب الإمارات مسئولية، ودور المجلس أساسى فى ترسيخ وحدتنا، وإسناد حكومتنا، والحفاظ على مكتسباتنا".

وأضاف "كما سعدنا بانتخاب أمل القبيسى رئيساً للمجلس الوطنى الاتحادى، لتكون السيدة الأولى عربيا التى تتولى مثل هذه المنصب" واستطرد "المرأة الإماراتية أثبتت خلال السنوات السابقة قدراتها القيادية، وقدمت إنجازات عظيمة لمسيرة دولتنا، ورسخت حضورا لافتا إقليميا وعالميا".



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