فوز أمل القبيسى برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى بالتزكية

>فازت البرلمانية الإماراتية أمل القبيسى، برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى (البرلمان) بالتزكية، اليوم الأربعاء، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصب رئيسة برلمان فى العالم العربى.

وتعد الدكتورة القبيسى أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى عبر انتخابات تشريعية، وذلك فى أول تجربة انتخابية جرت عام 2006، وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطنى الاتحادى هى الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الخامس عشر فى 22 يناير 2013، كما أنها الخليجية الأولى التى تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذى يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة فى صناعة القرار فى إطار حرص القيادة الإماراتية على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى الحياة.

وأهدت القبيسى هذا الإنجاز إلى رائدة المرأة الإماراتية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت: "طوال السنوات الثمان التى خدمت بالمجلس وجد أن أعضاءه أسرة واحدة"، مضيفة: نحن أمام تحد كبير بإشراك جميع أبناء الوطن فى مجال العمل البرلمانى.

ودشن مغردون إماراتيون هاشتاج #أمل_القبيسى_رييس_المجلس_الوطنى، الذى تفاعل معه الكثير من رواد تويتر، حتى تصدر التريند الإماراتى، حيث هنأها المغردون وتمنوا لها التوفيق فى مهمتها.