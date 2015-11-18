أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فوز أمل القبيسى برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى بالتزكية

Google+ Print
فوز أمل القبيسى برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى بالتزكية فوز أمل القبيسى برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى بالتزكية

>فازت البرلمانية الإماراتية أمل القبيسى، برئاسة المجلس الوطنى الاتحادى (البرلمان) بالتزكية، اليوم الأربعاء، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصب رئيسة برلمان فى العالم العربى.

وتعد الدكتورة القبيسى أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطنى الاتحادى عبر انتخابات تشريعية، وذلك فى أول تجربة انتخابية جرت عام 2006، وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطنى الاتحادى هى الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الخامس عشر فى 22 يناير 2013، كما أنها الخليجية الأولى التى تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذى يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة فى صناعة القرار فى إطار حرص القيادة الإماراتية على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى الحياة.

وأهدت القبيسى هذا الإنجاز إلى رائدة المرأة الإماراتية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت: "طوال السنوات الثمان التى خدمت بالمجلس وجد أن أعضاءه أسرة واحدة"، مضيفة: نحن أمام تحد كبير بإشراك جميع أبناء الوطن فى مجال العمل البرلمانى.

ودشن مغردون إماراتيون هاشتاج #أمل_القبيسى_رييس_المجلس_الوطنى، الذى تفاعل معه الكثير من رواد تويتر، حتى تصدر التريند الإماراتى، حيث هنأها المغردون وتمنوا لها التوفيق فى مهمتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365