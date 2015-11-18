الكويت تعتزم إرسال قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، الأربعاء، تجهيز قافلة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، سيتم إدخالها إلى هناك بعد فتح معبر رفح البرى بالتعاون مع السلطات المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير، قوله أن الجمعية تواكب الوضع فى القطاع بمزيد من المبادرات الإنسانية، وإن هذه المساعدات تأتى ضمن سلسلة قوافل سيرتها الجمعية للفلسطينيين فى قطاع غزة فى إطار ما تبذله الكويت من جهود ومساع لمساعدة المتضررين فى القطاع.

وأضاف أن الجمعية تحرص على الوصول إلى المحتاجين من الفلسطينيين فى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطينى، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية تعيش حياة مأساوية تفتقر فيها إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية وتحتاج لمن يمد لها يد العون والمساعدة.

وأوضح الساير أن هناك تنسيقا وتعاونا بين سفارة الكويت لدى القاهرة والسلطات المصرية والهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى لإدخال المساعدات إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.

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