أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت تعتزم إرسال قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

Google+ Print
الكويت تعتزم إرسال قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة الكويت تعتزم إرسال قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، الأربعاء، تجهيز قافلة من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة، سيتم إدخالها إلى هناك بعد فتح معبر رفح البرى بالتعاون مع السلطات المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن رئيس مجلس إدارة الجمعية هلال الساير، قوله أن الجمعية تواكب الوضع فى القطاع بمزيد من المبادرات الإنسانية، وإن هذه المساعدات تأتى ضمن سلسلة قوافل سيرتها الجمعية للفلسطينيين فى قطاع غزة فى إطار ما تبذله الكويت من جهود ومساع لمساعدة المتضررين فى القطاع.

وأضاف أن الجمعية تحرص على الوصول إلى المحتاجين من الفلسطينيين فى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطينى، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية تعيش حياة مأساوية تفتقر فيها إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية وتحتاج لمن يمد لها يد العون والمساعدة.

وأوضح الساير أن هناك تنسيقا وتعاونا بين سفارة الكويت لدى القاهرة والسلطات المصرية والهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى لإدخال المساعدات إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365