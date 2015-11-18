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محافظ الغربية يوجه مسئولى النظافة بالإشراف على مصنع دفرة لتدوير القمامة

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محافظ الغربية يوجه مسئولى النظافة بالإشراف على مصنع دفرة لتدوير القمامة محافظ الغربية يوجه مسئولى النظافة بالإشراف على مصنع دفرة لتدوير القمامة
أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية توجيهاته لمسئولي النظافة بالمحافظة بالإشراف على مصنع دفره لتدوير القمامة لحين تسلم المصنع من الشركة المتعاقدة بعد فسخ العقد لبطء عملها وذلك بالتنسيق مع حي أول وثان ومركز طنطا والعمل على حصر جميع الاحتياجات المطلوبة لتشغيل المصنع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وذكر البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة بمحافظة الغربية أن الاجتماع ناقش المشكلات التي تعوق العمل بالمصانع الثلاث لتدوير القمامة من كهرباء ومعدات وريجكت وعمالة وأيضا التراكمات الموجودة .

وأصدر المحافظ توجيهاته بالتعاقد مع أحد المقاولين لتوريد عمالة من خلال الإسناد المباشر مع مراجعه الإدارة المالية والشئون القانونية ،وتوصيل الكهرباء للمصنع بحد أقصى أسبوع وإصلاح جميع المعدات على أن يبدأ العمل بالمصنع يوم الاثنين القادم بعد إتمام عملية التسليم والتسلم من الشركة.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع الكميات المتراكمة من القمامة والتنبيه على المتعهد بسرعة الانتهاء من رفعها مشيرا إلى ضرورة العمل بنظام الورديات على أن تعمل المصانع بنظام وردتين ووضع حد أدنى للطاقة اليومية للتدوير وفرض غرامات على المتعاقد فى حالة عدم توافر الحد الادنى للعمالة والمعدات اللازمة لتشغيل المصانع الثلاثة وحتى يتم القضاء على التراكمات الموجودة بالمصانع من القمامه

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