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سوهاج "تريند" على تويتر بعد تصريحات المحافظ والإهمال بأحد مستشفياتها

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سوهاج "تريند" على تويتر بعد تصريحات المحافظ والإهمال بأحد مستشفياتها سوهاج "تريند" على تويتر بعد تصريحات المحافظ والإهمال بأحد مستشفياتها
تواجد هاشتاج "سوهاج" ضمن قائمة الأكثر تداولًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأربعاء، عقب تداول عدد من الأخبار الهامة عن المحافظة، والتى دفعت بها لتصبح "تريند" على موقع "تويتر"، الأمر الذى دفع عدد من رواد الموقع إلى التساؤل حول وجود "سوهاج" ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وجاءت تصريحات محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، بدعوة العاملين بالخارج لقضاء إجازة نصف العام ورأس السنة بشرم الشيخ والغردقة، ضمن أكثر الأخبار المتداولة على الهاشتاج، إلى جانب فتح ملف مستشفى "نزلة عمارة" بغرب طهطا فى المحافظة، والتى تحولت لمأوى للكلاب النافقة والماعز والغربان.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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