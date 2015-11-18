فصل معلم لاعتدائه بالضرب على طالب فى مدرسة خاصة ببنى سويف

أكد فاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أن إدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنى سويف قررت اليوم فصل "مؤمن م" معلم رياضيات يعمل بنظام الأجر بالمدرسة لقيامه بالاعتداء بالضرب على الطالب "مازن أ م"، وظهرت آثار ذلك على يده.

وأضاف مدير التعليم الخاص: فور علمى بالواقعة قررت إحالة المعلم للتحقيق بالمدرسة، وعقب ثبوت إدانته، أصدر رئيس مجلس إدارة المدرسة قرارا بفصل المعلم وقمت بإخطار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة نبوى محمد على بالواقعة والقرار.

يذكر أن الطاب بعد تعرضه للضرب وعودته إلى منزله اصطحبته أسرته إلى قسم شرطة بنى سويف، وتم تحريرمحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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