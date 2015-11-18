أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فصل معلم لاعتدائه بالضرب على طالب فى مدرسة خاصة ببنى سويف

Google+ Print
فصل معلم لاعتدائه بالضرب على طالب فى مدرسة خاصة ببنى سويف فصل معلم لاعتدائه بالضرب على طالب فى مدرسة خاصة ببنى سويف
أكد فاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أن إدارة إحدى المدارس الخاصة بمدينة بنى سويف قررت اليوم فصل "مؤمن م" معلم رياضيات يعمل بنظام الأجر بالمدرسة لقيامه بالاعتداء بالضرب على الطالب "مازن أ م"، وظهرت آثار ذلك على يده.

وأضاف مدير التعليم الخاص: فور علمى بالواقعة قررت إحالة المعلم للتحقيق بالمدرسة، وعقب ثبوت إدانته، أصدر رئيس مجلس إدارة المدرسة قرارا بفصل المعلم وقمت بإخطار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة نبوى محمد على بالواقعة والقرار.

يذكر أن الطاب بعد تعرضه للضرب وعودته إلى منزله اصطحبته أسرته إلى قسم شرطة بنى سويف، وتم تحريرمحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


>- طالب يطعن آخر بمطواة داخل قطار فى الغربية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365