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بعد هجوم صباحى على البرلمان.. نائب: هل كانت مجالس أحمد عز تمثل الشعب؟

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بعد هجوم صباحى على البرلمان.. نائب: هل كانت مجالس أحمد عز تمثل الشعب؟ بعد هجوم صباحى على البرلمان.. نائب: هل كانت مجالس أحمد عز تمثل الشعب؟
طالب كمال أحمد عضو مجلس النواب، من حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، أن يخلع النظارة السوداء، وأن يبحث عن الأمل لأن السياسى الذى يفقد الأمل ويشيع اليأس عليه أن يعتكف احترامًا لتاريخه.

وتعقيبًا على ما قاله "صباحى" إن البرلمان القادم لا يمثل الشعب والمعارضة به ضعيفة، وتساءل كمال أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "هل كانت مجالس أحمد عز وكمال الشاذلى الذى كنت فيه تمثل الشعب؟ وماذا قدمت أنت كبرلمانى فى المجلسين؟".

وتابع قائلاً "نحن الآن نحتاج لأن نقف جبهة واحدة نتيجة الضغوط الخارجية التى تمارس على ، وعلى كل مواطن مصرى شريف أن يتجرد من طموحاته وأنانيته فى هذا الوقت.. وأظن أن حمدين صباحى من المواطنين المصريين الشرفاء".

واستطرد قائلاً "نحن نستعد لعمل مجلس نواب وحتى الآن لم يكتمل، ثم نفاجأ بمن يصدر أحكاما مسبقة، فهل هذا رأى قائم على منهج علمى أم سلوك القهاوى القائم على ضرب كرسى فى الكلوب".

وأوضح كمال أحمد أن العبرة بالممارسة، وعلينا أن ننتظر ممارسة النواب فى البرلمان لكى نحكم عليهم، ومن الموضوعية وليس بالضرورة أن يكون به أسماء بعينها أو رموز بعينها لتضفى على البرلمان معارضته أو عدم معارضته، فمن المؤكد أن من بين النواب الجدد من سيقوم بهذا الدور مثلما كنا فى أول الطريق شبابًا مغمورين غير معروفين".


>- حمدين صباحى يفتح النار على البرلمان: المجلس القادم ضعيف ولا يمثل الشعب.. وسنتعاون مع"المعارضون" داخله.. وهناك تضييق على"الحريات".. ويؤكد: ننتقد الدولة لكننا نساندها ضد أى مؤامرة خارجية
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مصر 365

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